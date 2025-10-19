“Sin incidentes relevantes”: TSE evalúa con normalidad la primera media jornada del balotaje

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, realizó este domingo la evaluación de la primera media jornada de votación correspondiente a la segunda vuelta electoral y destacó que el proceso se desarrolló con normalidad y sin incidentes de consideración.

“Podemos destacar que esta media jornada ha transcurrido con normalidad y, en comparación con la primera vuelta, de manera más armónica y sin incidentes relevantes”, señaló la autoridad electoral.

Hassenteufel informó que se registró un único hecho en el departamento del Beni, donde se denunció la aparición de una papeleta previamente marcada. El caso fue atendido de inmediato por los jurados y se procedió a anular el material electoral. Además, se retuvo a varias personas que circulaban en vehículo sin la debida autorización durante la jornada de restricción vehicular.

“Solo hemos tenido un hecho que podría considerarse como falta o delito electoral (...). Ese problema ha sido rápidamente resuelto y se ha anulado la papeleta”, precisó Hassenteufel.

Voto en el exterior

El titular del TSE también informó que la votación en el exterior se llevó a cabo con normalidad y que el cierre de mesas se realizó de manera paulatina, conforme a los diferentes husos horarios.

“Según el último reporte, en Europa ya cerraron 309 mesas y en Japón una. En América del Norte se cerrarán las mesas de acuerdo a los usos horarios”, indicó.

