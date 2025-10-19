Alcaldesa de Cobija llama a elegir un liderazgo con "compromiso"

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, emitió declaraciones este domingo electoral, destacando la calma de la jornada en el norte del país e instando a los bolivianos a ejercer su voto con responsabilidad cívica.

Reis resaltó la "mucha calma, mucha tranquilidad" con la que se desarrollan los comicios en Cobija, un resultado de la "excelente coordinación también entre el municipio y la Policía".

La autoridad aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía: "Invito a todos los bolivianos y bolivianas que vamos, cada uno de nosotros, a emitir nuestro voto, que ejerzamos nuestra obligación, nuestro deber más que todo como bolivianos". Subrayó la necesidad de elegir a una autoridad para un país que "realmente necesita de mucho compromiso y de personas que amen esta tierra y que trabajen bien por ella".

Denuncis de deudas y problemas financieros

En sus declaraciones, la alcaldesa también hizo referencia a la precaria situación financiera que enfrenta su municipio. Indicó que las "órdenes de aprehensión ya hacen parte de mi día a día", las cuales derivan de procesos laborales y de la falta de recursos para cubrir obligaciones esenciales.

Reis mencionó la dificultad de financiar el desayuno escolar, que requiere $1 millón de bolivianos cada mes, mientras que el municipio cuenta con un ingreso de $2.2 millones de bolivianos por concepto de IDH. Además, la alcaldesa de Cobija concluyó revelando el peso financiero heredado: "Las deudas que hemos heredado de más de 200 millones de bolivianos. No tenemos las condiciones".

