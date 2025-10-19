Lara acude a votar y llama a participar del balotaje: “Hoy Bolivia va a escribir una nueva historia”

Pasadas las 12:00, Edmand Lara, candidato vicepresidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), llegó acompañado de su esposa a un recinto electoral en Santa Cruz para emitir su voto en la segunda vuelta presidencial que se desarrolla este domingo.

“A esa gente que nos ha apoyado durante toda esta campaña, agradecerles. Que Dios les bendiga. No pierdan su fe. La fe mueve montañas. Crean en Dios, crean en ustedes que hoy vamos a ganar”, expresó Lara antes de ingresar a sufragar.

“Yo tengo fe y creo en Dios. Hoy Bolivia va escribir una nueva historia”, agregó.

Este 19 de octubre quedará grabado en la historia de Bolivia como un día sin precedentes, ya que por primera vez los bolivianos eligen a su presidente mediante un balotaje. Esta segunda vuelta es la culminación de los comicios más largos que haya organizado el Órgano Electoral, con diez meses de actividades programadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En este balotaje, los ciudadanos decidirán entre los binomios de Rodrigo Paz y Edmand Lara, del PDC, y Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre, quienes resultaron los más votados en las elecciones generales del 17 de agosto. La jornada de hoy marcará un hito en la historia democrática del país y definirá el rumbo político de Bolivia en los próximos años.

