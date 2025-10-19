TEMAS DE HOY:
Abucheos a Luis Arce tras emitir su voto en La Paz: ciudadanos le reclaman por la situación económica

Ante el incremento de la tensión, el presidente tuvo que abandonar rápidamente el lugar escoltado por su equipo de seguridad, evitando mayores incidentes.

Hans Franco

19/10/2025 12:24

Foto: El presidente Luis Arce es abucheado tras emitir su voto en La Paz
La Paz

El presidente Luis Arce fue abucheado por un grupo de ciudadanos la mañana de este domingo, luego de emitir su voto en la unidad educativa donde sufragó en la ciudad de La Paz.

El mandatario acudió al recinto electoral a primeras horas del día para cumplir con su deber cívico; sin embargo, al momento de retirarse, algunas personas que se encontraban en el lugar le reclamaron por la situación económica del país, lanzando gritos de desaprobación y consignas críticas hacia su gestión.

Ante el incremento de la tensión, el presidente tuvo que abandonar rápidamente el lugar escoltado por su equipo de seguridad, evitando mayores incidentes.

Pese al ambiente de protesta, la votación en el recinto continuó desarrollándose con normalidad, según reportes de las autoridades electorales y policiales presentes.

