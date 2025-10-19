Segunda vuelta electoral: TSE destaca inicio ordenado y sin incidentes graves en todo el país

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, realizó una evaluación preliminar de las primeras tres horas de la jornada de votación de la segunda vuelta electoral, destacando el desarrollo normal y ordenado del proceso en todo el país.

“A las primeras tres horas debemos dar un informe positivo. Las mesas han aperturado con absoluta normalidad a las 8 de la mañana las 34.000 mesas, y eso fortalece la ejecución del proceso electoral, porque a las cuatro de la tarde las mesas van a poder cerrar y eso también va a permitir que tengamos resultados del SIREPRE a la hora”, explicó Ávila a la Red Uno.

El vocal informó que no se registraron incidentes de gravedad durante la apertura de las mesas, salvo algunos casos de incumplimiento de la restricción vehicular y la falsificación de permisos de circulación, situaciones que ya están siendo atendidas por las autoridades competentes.

Respecto a la votación en el exterior, Ávila detalló que los recintos en Asia ya cerraron sus mesas, mientras que en Europa y Latinoamérica el proceso continúa con normalidad y se prevé su conclusión pasado el mediodía.

Finalmente, el vocal del TSE resaltó el compromiso de los jurados electorales, notarios y custodios del material electoral, asegurando que el proceso avanza con transparencia y eficiencia, garantizando que los resultados oficiales puedan conocerse oportunamente.

