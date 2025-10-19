El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, destacó este domingo la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional entre los órganos del Estado, en el marco del respeto a la independencia de cada uno, para trabajar de manera conjunta por el desarrollo del país.

Consultado sobre la posibilidad de reunirse con el nuevo presidente electo, Saucedo afirmó:

“La Constitución Política del Estado nos manda a coordinar de manera interinstitucional entre todos los órganos del Estado. Los cuatro órganos del Estado somos como una mesa: no puede funcionar si uno de los cuatro se cae o si uno trata de imponerse sobre otro. Entre los cuatro hay que respetarse como institucionalidad y, entre los cuatro, sacar adelante al país”.

El titular del TSJ añadió que las autoridades que asumirán funciones en los próximos días deben compartir ese mismo compromiso con la justicia y el fortalecimiento institucional.

“Debemos mantener una coordinación directa, sin que ello implique intromisión de un órgano sobre otro”, enfatizó.

Saucedo también destacó la necesidad de escuchar a todos los sectores de la sociedad, resaltando la diversidad del país como un valor que debe unir a los bolivianos.

“Bolivia es rica en su diversidad, y en esa diversidad debemos mantenernos unidos todos. No descartamos reunirnos con todos los sectores, no solo con los agropecuarios”, afirmó.

Finalmente, calificó la jornada de votación como tranquila y señaló que en horas de la noche aguardará los resultados oficiales del proceso electoral.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play