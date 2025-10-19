Klaus Frerking, presidente de la CAO, llama a recuperar la paz y la esperanza en jornada electoral

En medio de una jornada electoral que ha movilizado a millones de ciudadanos en todo el país, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, acudió este domingo al recinto electoral del barrio Hamacas, en la ciudad de Santa Cruz, para emitir su voto.

Tras cumplir con su deber cívico, Frerking destacó la trascendencia del día, al que calificó como “una jornada histórica que debe devolver la certidumbre a todos los bolivianos”.

“Los bolivianos merecemos paz, esperanza, merecemos poder trabajar en tranquilidad. Eso es lo que queremos los bolivianos”, afirmó el representante del sector agropecuario.

El presidente de la CAO hizo un llamado a las nuevas autoridades que surjan de las urnas para garantizar condiciones que permitan invertir y producir con estabilidad.

“Esperemos que el nuevo presidente de Bolivia nos dé garantía de poder trabajar, invertir en este hermoso país”, agregó.

Frerking subrayó además que la diversidad del país es una fortaleza que debe reflejarse en la gestión política y económica, especialmente en un contexto marcado por una profunda crisis energética y económica.

“Esperemos que los políticos estén a la altura de esta situación que estamos pasando como bolivianos”, manifestó.

Consultado sobre la situación del sector productivo, el dirigente fue enfático:

“El sector productivo está en terapia intensiva. Esperamos poder trabajar con seguridad jurídica, con la energía que tenemos los bolivianos y con reglas claras. Todos estamos dispuestos a comenzar a trabajar con coraje y valentía”, declaró.

Finalmente, Frerking recordó que la CAO ya presentó su agenda agropecuaria a los dos candidatos en contienda, con el propósito de garantizar que las políticas del próximo gobierno impulsen el desarrollo sostenible del agro y la seguridad alimentaria del país.

“El futuro del país depende de que podamos producir, invertir y generar empleo con estabilidad y certidumbre”, concluyó.

