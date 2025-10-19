Concluye la votación de bolivianos en Alemania

La jornada electoral para los bolivianos residentes en Alemania concluyó este domingo en la ciudad de Berlín, donde se registraron 264 ciudadanos empadronados para participar en la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con el reporte oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes, reflejando el compromiso cívico de la comunidad boliviana en el exterior.

En total se contabilizaron 99 votos válidos, lo que representa una participación del 37% de los ciudadanos habilitados.

Con el cierre de mesas en Alemania, se continúa con el desarrollo del proceso electoral en los países de Europa y América Latina, conforme al huso horario de cada región. El TSE destacó la tranquilidad y transparencia del proceso en el exterior, enmarcado en las normas electorales bolivianas.

