Balotaje: Observadores de la OEA destacan "apertura tranquila y ordenada" de mesas

El informe preliminar de la segunda vuelta se hará público el martes. El informe final, que incluirá la primera vuelta y recomendaciones, será entregado en diciembre.

Milen Saavedra

19/10/2025 11:57

Davor Stier, observador de la OEA
La Paz, Bolivia

El observador de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Davor Stier, informó a media mañana de la jornada electoral que la apertura de las mesas de sufragio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia se desarrolló de manera "tranquila, normal y ordenada".

Con 120 observadores desplegados en los nueve departamentos del país, Stier detalló que la Misión supervisó más de 100 mesas. En el 90% de los casos, la apertura se dio a tiempo o con muy pocos minutos de retraso, mientras que el 10% restante lo hizo dentro de la media hora.

Transparencia y voto secreto

El observador resaltó que la presencia de delegados de los binomios en el 75% de las mesas aumenta la "fiscalización aún más transparente de las elecciones".

No obstante, la misión puso especial énfasis en la garantía del voto secreto, instruyendo a sus observadores a vigilar que los votantes "no tomen foto de su voto". Stier subrayó que el derecho al voto es individual y que "nadie puede obligarlos a sacar una foto como comprobante".

Sin incidentes graves y próximos informes

Stier afirmó que hasta las 11:00 horas, la OEA no había recibido en sus informes preliminares reportes de incidentes mayores en el terreno.

Señaló una "buena afluencia" de ciudadanos en las primeras horas, y expresó el deseo de que la jornada siga siendo "tranquila" y "un día festivo para la democracia boliviana".

El observador anunció que el informe preliminar de la segunda vuelta se hará público el martes a las 10:00 de la mañana en una rueda de prensa. El informe final, que incluirá la primera vuelta y recomendaciones, será entregado en diciembre.

 

 

