Cochabamba registra el cierre de la primera mesa de votación en Tiquipaya

Cochabamba registró el cierre de la primera mesa de votación en el municipio de Tiquipaya, a media jornada del proceso. El reporte fue confirmado desde el Centro de Logística del Tribunal Electoral Departamental (TED), donde se lleva adelante el monitoreo en tiempo real de cada recinto electoral.

Álvaro Espinoza, encargado de monitoreo en tiempo real del TED, informó que el cierre se produjo en la unidad educativa Cuatro Esquinas, sin que se registraran inconvenientes. “Hace unos 20 minutos recibimos el reporte de los notarios de este recinto en Tiquipaya. Todo se ha desarrollado con absoluta normalidad y ahora se realiza el conteo correspondiente”, señaló Espinoza.

De acuerdo con el funcionario, la jornada electoral en Cochabamba se desarrolla en un ambiente de calma, sin incidentes relevantes.

“No hemos tenido ningún reporte que salga de lo ordinario. Todo está marchando con tranquilidad, lo cual demuestra que el personal y los votantes ya están familiarizados con el proceso”, añadió. Espinoza también explicó cómo funciona el sistema de monitoreo en tiempo real que supervisa el trabajo de los notarios y la custodia electoral.

“Cada notario cuenta con un GPS activo en su celular y no puede salir del recinto a más de 100 metros. Si ocurre algún movimiento inusual, el sistema genera una alerta y nosotros verificamos la situación. Además, al finalizar el conteo, seguimos el recorrido de los vehículos que transportan las actas para garantizar que lleguen sin contratiempos”, detalló.

El Tribunal Electoral Departamental destacó que la primera mesa cerrada en Tiquipaya es un reflejo de la eficiencia y el compromiso del personal electoral, y espera que el resto de la jornada mantenga el mismo ritmo de orden y transparencia.

