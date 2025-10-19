TEMAS DE HOY:
“No esperemos al último momento”: TED Santa Cruz exhorta a sufragar para evitar multas

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental María Cristina Claros informó que, quienes no asistan serán ser sancionados con una multa equivalente al 20% del salario mínimo nacional.

Charles Muñoz Flores

19/10/2025 14:02

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que la primera jornada de la segunda vuelta electoral en el departamento se desarrolla con total normalidad, tras lograrse la apertura del 100% de las mesas de sufragio, es decir, 9.115 puntos de votación habilitados para más de 2 millones de electores.

“Queremos brindar el reporte de media jornada y para ello informamos a la ciudadanía en general que se han aperturado todas las mesas, las cuales se encuentran en pleno funcionamiento”, declaró Claros durante un contacto con Red Uno.

La autoridad electoral destacó la importancia de la participación ciudadana. “Invitamos, exhortamos y convocamos a los más de 2 millones de electores a participar de este proceso electoral, recordando que votar en Bolivia es obligatorio. Quienes no asistan podrán ser sancionados con una multa equivalente al 20% del salario mínimo nacional, es decir, 550 bolivianos. Además, el certificado de sufragio es un documento indispensable para realizar trámites financieros, obtener pasaporte o participar en convocatorias públicas”, agregó.

Sobre el horario de votación, Claros indicó que las mesas cerrarán ocho horas después de su apertura, y recordó: “Si las mesas se instalaron a las 8:00 de la mañana cerrarán a las 16:00; si abrieron a las 9:00, cerrarán a las 17:00. Sin embargo, no esperemos al último momento, vayamos a votar y seamos parte de este proceso histórico”.

La presidenta del TED también informó que, pese a algunos retrasos puntuales en la apertura por falta de quórum, todas las mesas han quedado habilitadas, garantizando la normalidad de la jornada. “Desde la distribución hasta la instalación, todo ha sido dentro de un ambiente tranquilo. Incluso mesas que inicialmente no lograron abrir, como en el recinto electoral Enrique Finot, fueron finalmente habilitadas tras invitar a ciudadanos a formar parte de la mesa”, concluyó Claros.

