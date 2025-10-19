Al arribar a La Paz, Tuto Quiroga y JP Velasco convocaron a los bolivianos a ejercer su derecho al voto

El binomio presidencial de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo (JP) Velasco, arribó a la ciudad de La Paz cerca del mediodía de este domingo, jornada de la segunda vuelta electoral. El candidato a la presidencia, Quiroga, se dirigirá a emitir su voto acompañado de su familia, luego de haber visitado por Santa Cruz y Cochabamba.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de El Alto, Tuto Quiroga agradeció el compromiso de su acompañante de fórmula, JP Velasco, destacando su firmeza a pesar de las dificultades. El candidato presidencial subrayó que su proyecto mantiene "puertas abiertas para que gente joven se comprometa y pueda servir al país".

En un breve mensaje, Quiroga instó a la ciudadanía a participar activamente en el proceso electoral. "Bolivia cambia para siempre. Hoy que vayan a votar... Hoy todos a votar", declaró, añadiendo que se tendrá tiempo de evaluar los resultados posteriormente. Finalizó su intervención con un llamado a "abrir un futuro de cambio con esperanza para una Bolivia totalmente diferente", pidiendo a todos ir a las urnas.

Por su parte, JP Velasco se refirió al futuro del país, asociándolo a la tecnología y a la juventud: "Bolivia tiene futuro, el futuro es digital y es de los jóvenes. Bolivia tiene futuro y el futuro empieza hoy 19 de octubre".

