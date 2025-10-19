Dejan sin efecto aprehensión contra Armin Dorgathen, titular de YPFB

Este domingo, un juzgado resolvió dejar sin efecto, de forma provisional, la orden de aprehensión contra Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), investigado por el presunto delito de contrabando agravado en la exportación de gas.

La orden había sido emitida el 8 de octubre por el fiscal de Yacuiba, Yeison Américo Plata, como parte del proceso activado en Tarija.

Durante una audiencia de acción de libertad, el juez ordenó que el fiscal emita una nueva resolución en un plazo de 24 horas, considerando documentación presentada, incluidos certificados médicos sobre el estado de salud del acusado.

Además, la justicia instruyó que Dorgathen sea citado a declarar en Santa Cruz, como había solicitado su defensa legal.

Alfredo Subia, fiscal que integra la comisión del caso, confirmó a Red Uno que la orden fue dejada sin efecto.

También el fiscal Yeison Plata ratificó la información a medios nacionales, señalando que se concedió la tutela a favor de Dorgathen, y que el proceso deberá continuar con nuevas disposiciones legales.

Investigación sigue abierta

El caso contra Dorgathen se refiere a presuntas irregularidades en la exportación de gas, bajo la figura de contrabando agravado. El proceso fue activado en Tarija hace más de una semana.

Dorgathen había solicitado declarar en Santa Cruz, pero la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, rechazó el pedido el pasado 17 de octubre. Con la decisión judicial de este 19 de octubre, se da curso a esa solicitud.

