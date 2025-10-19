“El resultado tiene que respetarse”, afirmó Jaime Dunn tras sufragar en La Paz

En una jornada marcada por la expectativa y la vigilancia ciudadana, el analista económico Jaime Dunn emitió su voto este domingo en la ciudad de La Paz, en el marco del balotaje presidencial, una segunda vuelta que definirá el rumbo político del país en los próximos años.

Tras ejercer su derecho al sufragio, Dunn reflexionó sobre el momento que vive Bolivia y la necesidad de que este proceso marque un punto de inflexión.

“Es el momento no solo de un cambio de un presidente, debería ser el cambio de una forma de hacer patria”, señaló el analista, subrayando la importancia de una transformación más profunda en la manera de concebir la participación ciudadana y el ejercicio del poder.

Durante un contacto con la red televisiva Red Uno, Dunn expresó su deseo de que la jornada electoral se desarrolle con serenidad y compromiso cívico:

“Esperamos una jornada que se tiene que desarrollar con calma, que sea la culminación de un evento importante del cronograma y esperamos que todos los bolivianos ejerzan su voto, uno de los pocos derechos vigentes todavía para los bolivianos”, manifestó.

Consultado sobre si espera que la jornada sea pacífica, independientemente de los resultados, fue enfático:

“Así es, tiene que ser una jornada tranquila, el resultado tiene que respetarse. Eso no implica que no se esté cuidando el voto. El deber del boliviano no es solo votar, sino cuidar su voto, y eso es muy importante: estar completamente atentos a cualquier cosa que no esté dentro del marco de lo que es regular o está establecido en la norma”, puntualizó.

