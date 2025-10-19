Detienen a ciudadano con dinero en un recinto electoral de Santa Cruz

En plena jornada electoral, un hecho irregular encendió las alertas en el recinto John F. Kennedy de Santa Cruz, donde la Policía detuvo a un ciudadano que portaba una importante cantidad de dinero en efectivo.

El hombre, identificado como proveniente de La Paz, fue trasladado a celdas policiales y será sometido a investigaciones por presunta vulneración del auto de buen gobierno, que prohíbe actividades comerciales o políticas durante el día de votación.

En imágenes registradas por una unidad móvil se observa el momento en que efectivos policiales interrogan al individuo, quien aseguró que el dinero era para la compra de rollos de cobertura de suelo. Sin embargo, las autoridades cuestionaron su presencia en el recinto, ya que no figuraba como votante en ese módulo educativo.

“He venido a visitar al capitán Lara para conversar... Vine de Cochabamba ayer y no alcancé a votar allá en los Yungas. Solo quería entregar mis propuestas para la agricultura”, explicó el ciudadano, visiblemente nervioso. El hombre insistió en que su visita no tenía fines electorales.

La Policía anunció que personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) asumirá la investigación para determinar si existió algún intento de cohecho o actividad ilícita en el recinto.

