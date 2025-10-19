A pocas horas del cierre de mesas: Ciudadanos acuden a máquinas dispensadoras de carnet en Santa Cruz para obtener el documento y emitir su voto

Ciudadanos de diversos puntos de Santa Cruz se dirigieron este domingo, día de la segunda vuelta electoral, a las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip), ubicadas en el segundo anillo y la Avenida San Aurelio, en busca de obtener su Cédula de Identidad (CI) perdida o vencida para poder sufragar.

Aunque las oficinas mantienen la atención presencial suspendida por la jornada electoral, está disponible el sistema de Emisión Documental Automatizada (EDA), que funciona como un "cajero automático" para emitir duplicados de CI.

Trámite en cinco minutos

El sistema EDA permite a quienes ya tienen la firma digitalizada y sus datos registrados, obtener su documento rápidamente. El proceso se realiza a través de siete pasos totalmente digitales, ingresando el número de carnet para que el sistema muestre los datos y realizando el pago de 50 bolivianos mediante código QR o tarjeta.

Una joven que logró obtener su documento relató que el trámite le tomó "5 minutos," aunque demoró más tiempo en la fila. "Solamente es poner el número de carnet y la firma tiene que estar digitalizada. Pagué 50 bolivianos por QR", comentó, antes de dirigirse a su mesa de votación. Sin embargo, se reportaron casos de ciudadanos que tuvieron dificultades y no pudieron completar el proceso.

Cerca de las 14:00 horas, se observaba una fila de unas 30 personas que llegaban por diferentes medios de transporte, intentando agilizar el trámite a pocas horas del cierre de la jornada de votación para ejercer su derecho al voto.

