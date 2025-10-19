Capturan a prófugo por narcotráfico cuando acudía a votar en Riberalta

La Fiscalía de Riberalta aprehendió este domingo a Juan P.C.M., quien fue sorprendido cuando acudía a emitir su voto en el recinto electoral del colegio Benjamín Bowle. El ciudadano tenía un proceso judicial abierto por la Ley 1008 (tráfico de sustancias controladas) y se encontraba declarado rebelde por la justicia.

Según informó el fiscal asignado al caso, Stevens Heredia, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una circular emitida por la Fiscalía Departamental del Beni, que instruía la ejecución de mandamientos de rebeldía durante la jornada electoral.

“Dando cumplimiento a esta circular, se ha procedido a la aprehensión de esta persona, toda vez que se encontraba rebelde por el delito de tráfico de sustancias controladas”, explicó Heredia.

El fiscal detalló que el arresto fue posible gracias a un cruce de información entre el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Ministerio Público, lo que permitió identificar al ciudadano cuando se presentó a votar.

“Él había venido a votar, y a través del cruce de datos con el Sereci se detectó su presencia. Por ello nos constituimos junto a la Policía de Umopar para proceder con la aprehensión y su traslado a dependencias policiales”, añadió Heredia.

El individuo fue trasladado a las celdas de Umopar, donde permanecerá a la espera de su audiencia cautelar en las próximas horas.

El fiscal confirmó que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente, motivo por el cual se dio cumplimiento al mandamiento judicial durante el control electoral.

“Ya estaba declarado rebelde, por eso fue aprehendido en cumplimiento de la orden emanada por la Fiscalía”, concluyó Heredia.

