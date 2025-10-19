TEMAS DE HOY:
Llega la primera maleta electoral al TED de Santa Cruz y se inicia el cómputo departamental

La presidenta del TED Santa Cruz, dijo que, una vez que las maletas llegan, se procede al registro de cada una de ellas, que cuentan con un código único, junto al sobre de seguridad “A”.

Hans Franco

19/10/2025 17:52

Santa Cruz

La presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó este domingo, que arribó la primera maleta electoral proveniente de las mesas de votación, dando inicio al proceso de recepción oficial del material electoral en el marco de la segunda vuelta presidencial.

“Están arribando las primeras maletas y llegan con el notario respectivo y los custodios policiales que brindan seguridad a las maletas con la finalidad de garantizar la cadena de custodia”, explicó Claros.

La autoridad detalló que, una vez que las maletas llegan al TED, se procede al registro de cada una de ellas, que cuentan con un código único, junto al sobre de seguridad “A”. Posteriormente, se realiza el acopio de las maletas y el acta de escrutinio y cómputo es remitida al sistema departamental de cómputo para su procesamiento.

Asimismo, Claros anunció que se prevé instalar la Sala Plena Departamental a las 18:00 horas para supervisar el avance del proceso, tras lo cual se declarará un cuarto intermedio hasta que arriben todas las maletas electorales procedentes de las diferentes provincias del departamento.

