Jonatan Peñaranda arrasó en Duelo de Voces y logró la nota más alta de la noche

Para cerrar la gala de este jueves en La Gran Batalla – Duelo de Voces, llegó el turno de Jonatan Peñaranda, uno de los concursantes más esperados de la noche e integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo.

Jonatan interpretó la canción Shabadaba, de la agrupación OV7, en una versión de blues y jazz modernizado que dejó impactados tanto al público como al jurado.

Tras finalizar la presentación, los jueces se pusieron de pie para aplaudir una de las actuaciones más destacadas de la temporada.

El primero en pronunciarse fue Marco Veizaga, quien destacó el trabajo del equipo.

“Qué tremendo equipazo. Ustedes nos transportan a otro espacio y están poniendo la vara muy alta. Vamos a esperar cosas aún más locas de ustedes”.

A su turno, Diego Ríos aseguró que la presentación fue increíble.

“Juanpi, hoy sí. Jonatan, eres genial. Fue increíble. Desbloqueaste un número que nunca había puesto y solo lo bajé un poco por el principio, pero sentí que estaba en un recital”.

Por su parte, Alenir Echeverría expresó su emoción por ver tanto talento boliviano sobre el escenario.

“Estoy agradecida de haberme sentado aquí esta noche para ver tremendo show. Sé que esos talentos son de Dios. Son espectaculares”.

Finalmente, Tito Larenti aseguró que la presentación representó el verdadero objetivo del programa.

“La verdad es que son espectaculares. Lo que se está viendo aquí es el objetivo real del programa. No solo estamos viendo versiones, música y grandes artistas, también estamos viendo el crecimiento de una futura estrella de la música”.

Posteriormente se dio a conocer la nota parcial obtenida por Jonatan Peñaranda, sin contar el voto secreto de Marco Veizaga. El participante alcanzó un promedio de 8.3, la nota más alta de la competencia hasta el momento.

Juanpi Ojeda agradeció al jurado y expresó su felicidad por el resultado. Por su parte, Lilibeth Temo no pudo contener las lágrimas y celebró emocionada el gran momento de Jonatan.

Finalmente, Jonatan Peñaranda agradeció a los jueces y aseguró que se siente amado.

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