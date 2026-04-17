Andrés Gonzales no logró convencer al jurado y obtuvo una de sus notas más bajas

En una nueva gala de La Gran Batalla – Duelo de Voces, tres artistas muy esperados se presentaron en el escenario más grande de la televisión boliviana.

El primero en subir al escenario fue Andrés Gonzales, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca.

Andrés interpretó la canción Oh mamá, ella me ha besado, del artista Pablo Ruiz, en una versión electrónica que generó opiniones divididas entre los jurados.

Para Alenir Echeverría, el participante evidenció problemas en la voz e incluso le consultó si estaba resfriado.

“Hoy tu voz no tiene brillo porque estás cantando nasalmente. El temón está espectacular, pero sentí que en esta oportunidad tu voz no tuvo ese brillo que normalmente tiene. No te puedo calificar bien porque tu voz no estuvo bien”.

Por su parte, Tito Larenti consideró que la presentación no alcanzó el nivel de anteriores interpretaciones.

“Tu voz realmente hoy estuvo ausente. Ese Andrés que estamos acostumbrados a escuchar no apareció. Creo que estuviste cómodo porque la canción no te exige tanto. Musicalmente estuvo muy bien planteado, pero bastante chato. No hubo sorpresa y me dejaste a mitad de camino”.

A su turno, Marco Veizaga, quien tiene el voto secreto de la semana, señaló que la propuesta no logró sorprender.

“Me encantó la versión, más allá de todo lo que se dijo, pero sentí que no nos sorprendiste. El contexto me gustó, pero siento que con todo lo que hicieron no terminó de funcionar. Puedo entender que es por la voz”.

Finalmente, Diego Ríos aseguró que la versión no encajó del todo con el estilo del participante.

“La versión estuvo buena, pero no era una versión para él. Le faltó, podía haber hecho algunos arreglos más. Era un cantante de otra cosa cantando electrónico. No estuvo mal, pero tampoco estuvo muy bien”.

Al final de la presentación, se dio a conocer que Andrés Gonzales obtuvo un promedio de 4.7.

Tanto Andrés como sus coaches, Maisa Roca y Franklin Trigo, señalaron que seguirán trabajando para mejorar una vez que supere el problema de garganta.

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