Luis Urgel cerró la gala con bachata urbana y dejó buenas sensaciones

Para cerrar la noche de este miércoles en La Gran Batalla – Duelo de Voces, Luis Urgel subió al escenario con una propuesta diferente. El integrante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez eligió la canción “La puerta del colegio”, de Magneto, y la transformó en una versión de bachata urbana.

Con soltura y actitud, Luis apostó por un género que conectó con el público, aunque durante las devoluciones el jurado no dejó pasar algunos detalles técnicos.

Marco Veizaga valoró el riesgo de experimentar con nuevos ritmos, pero señaló que faltó intensidad vocal desde el inicio.

“Creo que estamos experimentando con varios elementos. Siento que lo han guardado toda la primera parte y recién han destacado la voz en la parte final. Hay que mantener esa voz brillando en toda la canción. Si caminamos por este espacio, vamos a lograr cosas muy buenas”, expresó.

Por su parte, Diego Ríos destacó la elección del género, aunque observó problemas en los tonos más bajos.

“Me gusta este género para tu voz, me gustó la soltura con la que actuaste. El punto en contra es cuando haces los bajos y la voz no suena bien, ahí tienes que trabajar la impostación. Falta suavizar un poco, pero este es el camino”, indicó.

Alenir Echeverría coincidió en que la propuesta fue interesante, aunque remarcó dificultades en las notas graves.

“A mí me gustó la reversión de la canción, pero el problema está en la nota grave. Hay que trabajarla, hacer ejercicios”, recomendó.

Finalmente, Tito Larenti también observó algunas desafinaciones a lo largo de la interpretación y pidió afinar detalles en la armonización entre coros y voz principal.

Al cierre de la ronda, se dio a conocer el puntaje promedio del participante, que fue de 5.0, sin incluir el voto secreto de Marco Veizaga.

Tras la presentación, Luis Urgel y su productor, Carlos Pérez, agradecieron al jurado por las devoluciones y aseguraron que tomarán en cuenta cada recomendación para seguir creciendo en la competencia.

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