Esta noche nadie puede fallar: tres participantes llegan por todo al Duelo de Voces

Tres espectaculares voces llegan esta noche al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Esta noche, tres nuevos talentos subirán al escenario más importante de la televisión boliviana con propuestas musicales que prometen sorprender de principio a fin.

A lo largo de la semana, los participantes comprobaron que el jurado está más estricto que nunca y que ya no perdona ni el más mínimo error. La presión aumenta, las emociones están a flor de piel y cada presentación puede cambiar el rumbo de la competencia.

Los artistas que buscarán brillar esta noche son:

Andrés Gonzales

Noelia Barrientos

Jonatan Peñaranda

Los tres concursantes llegan con muy buenas puntuaciones tras la gala pasada y existe gran expectativa por saber si podrán mantener su nivel y seguir avanzando en la competencia.

Hasta ahora, uno de los participantes registra un promedio de 7 puntos, sin contar la votación de Marco Veizaga, cuya calificación se mantiene en secreto esta semana.

No te pierdas esta espectacular gala. La transmisión arranca a las 20:45 a través de todas las redes sociales de La Gran Batalla.

Además, puedes seguir cada detalle mediante el streaming en el canal de YouTube de La Gran Batalla.

Mira la programación en Red Uno Play