¿Tu hijo no quiere ir al colegio? Estas son las señales de alerta que debes reconocer a tiempo

En medio de recientes casos de abuso en unidades educativas, autoridades de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia alertan sobre la importancia de identificar señales tempranas en menores que podrían estar siendo víctimas de agresión, especialmente dentro del entorno escolar.

El director de la institución en El Alto, Cristian Chipana, explicó que existen indicadores claros que pueden advertir a padres y tutores sobre una posible situación de abuso.

“Uno de los principales signos es cuando el niño ya no quiere asistir al colegio, ahí debemos preguntarnos qué está pasando”, señaló.

Entre las señales más frecuentes, se encuentran cambios bruscos de comportamiento, miedo o rechazo hacia determinadas personas, aislamiento, bajo rendimiento escolar y alteraciones emocionales como ansiedad o tristeza.

Asimismo, el uso de amenazas por parte del agresor suele ser un patrón recurrente que impide que las víctimas hablen.

“En la mayoría de los casos existe el tema de amenazas para que no cuenten lo sucedido”, advirtió.

Desde la Defensoría recomiendan a los padres mantener una comunicación constante y de confianza con sus hijos, abordando temas de educación sexual de forma clara y adecuada a su edad.

“Es fundamental que los padres expliquen qué está bien y qué está mal, para que los niños puedan identificar situaciones de riesgo”, indicó la autoridad.

También se enfatiza la necesidad de mayor control dentro de las unidades educativas, donde directores y docentes deben supervisar el comportamiento del personal y generar entornos seguros.

“Está faltando control y prevención en las unidades educativas, es un trabajo conjunto entre autoridades, padres y sociedad”, afirmó.

Las autoridades recuerdan que ante cualquier sospecha se debe acudir de inmediato a instancias como la Defensoría para activar protocolos de protección y evitar que estos hechos queden impunes.

El llamado surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los menores, donde la detección temprana puede ser clave para prevenir daños mayores.

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