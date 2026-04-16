TEMAS DE HOY:
tránsito Accidented accidentes viales

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Transportistas instalan bloqueo en rechazo a restricción en túnel de El Abra

La Alcaldía señala que la medida está en análisis y que la línea no cumple requisitos para ser autorizada. La medida de presión genera caos en el centro de la ciudad de Cochabamba.

Cristina Cotari

16/04/2026 10:14

Transportistas bloquean accesos a edificio municipal en Cochabamba . Foto: Fernando Aguilar- Periodista- Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Transportistas de la línea 01 instalaron un bloqueo en la calle Lanza y vías aledañas al edificio municipal de la Alcaldía de Cochabamba, en rechazo a un informe que les impide prestar servicio ingresando al túnel de El Abra.

Los conductores manifestaron su desacuerdo con la determinación y exigieron a las autoridades municipales hacer respetar sus áreas de trabajo.

“Tenemos un informe que señala que podemos ingresar al túnel, pero ahora aparece otro que lo prohíbe. Vemos una mano negra y una intención de monopolizar el servicio”, afirmó un representante del sector movilizado.

Transportistas bloquean accesos a edificio municipal en Cochabamba . Foto: Fernando Aguilar- Periodista- Red Uno

Indicaron además que actualmente ya operan en inmediaciones del túnel y pidieron que el tema sea consensuado entre el transporte libre y federado.

Postura de la Alcaldía

Por su parte, el director de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Ever Rojas, explicó que el ingreso de líneas al túnel de El Abra aún está en análisis conjunto entre los municipios de Cochabamba y Sacaba.

Detalló que en el lado de Cochabamba se evaluó a seis líneas, de las cuales solo tres podrían ser habilitadas. En el caso de Sacaba, se prevé el ingreso de las líneas 212, 233 y 08, mientras que en Cochabamba el tema será debatido en el comité de transporte.

Rojas señaló que la línea 01 no fue considerada en el segundo informe debido a que no cumple con algunos requisitos, como calidad de servicio y criterios sociales. Añadió que las líneas que podrían ser autorizadas son la 160, 27 y S.

Finalmente, el director de Movilidad Urbana calificó la medida de presión como desacertada y recomendó que cualquier observación sea presentada por los canales institucionales correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD