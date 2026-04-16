Transportistas instalan bloqueo en rechazo a restricción en túnel de El Abra

Transportistas de la línea 01 instalaron un bloqueo en la calle Lanza y vías aledañas al edificio municipal de la Alcaldía de Cochabamba, en rechazo a un informe que les impide prestar servicio ingresando al túnel de El Abra.

Los conductores manifestaron su desacuerdo con la determinación y exigieron a las autoridades municipales hacer respetar sus áreas de trabajo.

“Tenemos un informe que señala que podemos ingresar al túnel, pero ahora aparece otro que lo prohíbe. Vemos una mano negra y una intención de monopolizar el servicio”, afirmó un representante del sector movilizado.

Transportistas bloquean accesos a edificio municipal en Cochabamba . Foto: Fernando Aguilar- Periodista- Red Uno

Indicaron además que actualmente ya operan en inmediaciones del túnel y pidieron que el tema sea consensuado entre el transporte libre y federado.

Postura de la Alcaldía

Por su parte, el director de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Ever Rojas, explicó que el ingreso de líneas al túnel de El Abra aún está en análisis conjunto entre los municipios de Cochabamba y Sacaba.

Detalló que en el lado de Cochabamba se evaluó a seis líneas, de las cuales solo tres podrían ser habilitadas. En el caso de Sacaba, se prevé el ingreso de las líneas 212, 233 y 08, mientras que en Cochabamba el tema será debatido en el comité de transporte.

Rojas señaló que la línea 01 no fue considerada en el segundo informe debido a que no cumple con algunos requisitos, como calidad de servicio y criterios sociales. Añadió que las líneas que podrían ser autorizadas son la 160, 27 y S.

Finalmente, el director de Movilidad Urbana calificó la medida de presión como desacertada y recomendó que cualquier observación sea presentada por los canales institucionales correspondientes.

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