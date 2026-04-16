Infraestructura abandonada: parque en Cochabamba espera apertura

El parque Costanera del Sur, ubicado en la ciudad de Cochabamba, permanece cerrado desde hace nueve años, sin haber sido habilitado para el público desde su entrega en 2017, durante la gestión del exalcalde José María Leyes.

A pesar de haber sido inaugurado, el espacio nunca abrió sus puertas debido a problemas relacionados con el derecho propietario del terreno. Durante este tiempo, el lugar quedó en completo abandono, con infraestructura deteriorada, presencia de maleza y sin servicios básicos como energía eléctrica.

El parque se encuentra cercado con malla olímpica y con sus accesos bajo candado, lo que ha impedido el ingreso de vecinos y niños que esperaban utilizar el espacio recreativo. “Queremos que se abra, pero nunca se ha habilitado. Han pasado tantos años y está en vano”, lamentó una vecina de la zona.

Se prevé su apertura

Desde la Subalcaldía Alejo Calatayud se informó que recién el pasado 7 de abril de 2026 se obtuvo la documentación que acredita que el predio es de propiedad municipal, lo que permitirá avanzar en su habilitación sin incurrir en responsabilidades administrativas.

No obstante, antes de su apertura, se deberá contar con un informe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), debido a la cercanía del parque con el río Tamborada, a fin de garantizar las condiciones de seguridad. También se prevé la instalación del sistema eléctrico y trabajos de mantenimiento, ya que el lugar presenta un considerable deterioro tras años de abandono.

Las autoridades señalaron que existe la intención de habilitar el parque a la brevedad, aunque aún se requieren recursos y el cumplimiento de requisitos técnicos para su apertura definitiva.

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