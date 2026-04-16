¿Te están escuchando? Expertos revelan cómo proteger tu celular

La creciente preocupación sobre la privacidad digital volvió al debate, luego de que especialistas advirtieran que muchos dispositivos, como asistentes virtuales tipo Amazon Alexa, pueden mantener micrófonos activos, lo que genera desconfianza entre los usuarios sobre posibles vulneraciones a su intimidad.

“Uno se siente inseguro con todo eso”, fue una de las reacciones durante una demostración en la que se abordaron medidas básicas para proteger la información personal en teléfonos móviles.

En ese contexto, expertos en tecnología enfatizan que más allá de los dispositivos, el mayor riesgo está en la falta de configuración de seguridad por parte de los usuarios.

Una de las principales recomendaciones es activar la autenticación en dos pasos en plataformas como Facebook, una herramienta que añade una capa extra de protección al requerir un segundo código de verificación al iniciar sesión.

“Este es el punto que todo el mundo se olvida activar”, explicó el especialista en tecnología Juan Pablo Vásquez, quien además sugirió el uso de aplicaciones como Google Authenticator para generar códigos temporales y evitar accesos indebidos.

Según se explicó, este sistema funciona solicitando primero la contraseña y luego un código único que llega al dispositivo del usuario, dificultando el hackeo incluso si la clave principal fue comprometida.

Asimismo, se recomendó el uso de métodos biométricos como la huella digital, aunque aclararon que estos están vinculados únicamente al dispositivo, por lo que deben complementarse con otras medidas.

El experto también recordó que nadie está exento de ser víctima de ataques informáticos.

Entre las principales sugerencias para mejorar la seguridad digital están:

Activar la autenticación en dos pasos

Utilizar aplicaciones de verificación

Revisar periódicamente la configuración de privacidad

Evitar compartir contraseñas

Mantener actualizado el dispositivo

El experto hizo un llamado a la población a tomar conciencia sobre la protección de sus datos personales, especialmente en un contexto donde la vida digital está cada vez más expuesta.

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