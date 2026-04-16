Un diagnóstico cambió para siempre la vida de la familia Pelletier Lemay. Tres de sus cuatro hijos fueron diagnosticados con Retinitis pigmentaria, una enfermedad progresiva e incurable que deteriora lentamente la retina hasta provocar la pérdida de la visión.

Lejos de quedarse paralizados por el miedo, Edith Lemay y Sébastien Pelletier tomaron una decisión que terminaría conmoviendo al mundo: recorrer 15 países en 15 meses para llenar la memoria visual de sus hijos con paisajes, colores, culturas y experiencias inolvidables.

La familia, radicada en Montreal, emprendió el viaje junto a sus hijos Mia, Leo, Colin y Laurent durante parte de 2022 y 2023.

Visitaron 15 países para que sus hijos no olviden cómo se ve el mundo. Foto Clarin.

El itinerario incluyó destinos tan distintos como Namibia, Zambia, Tanzania, Turquía, Mongolia, Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya, Laos, Nepal, Omán, Egipto, Ecuador y Colombia.

La idea nació tras la recomendación de uno de los médicos de los niños, quien les dijo que debían aprovechar el tiempo para “llenar su memoria visual” mientras todavía pudieran ver.

“Esa frase lo cambió todo. Hasta entonces nos sentíamos impotentes ante la enfermedad, pero esto era algo sobre lo que podíamos actuar”, contó Edith.

Durante el viaje, nadaron con delfines, hicieron surf, vieron amaneceres en la montaña, viajaron en globo aerostático y convivieron con familias locales para conocer otras culturas desde adentro.

“Intentamos no vivir con miedo a lo que está por venir. Nos centramos en lo que tenemos aquí y ahora”, explicó la madre.

Visitaron 15 países para que sus hijos no olviden cómo se ve el mundo. Foto Clarin.

Con el tiempo, la historia de la familia trascendió las redes sociales y terminó convirtiéndose en un libro, Plein leurs yeux. Pour qu'ils gardent en mémoire la beauté du monde, además de inspirar el documental Blink, estrenado por National Geographic en 2024.

Hoy, la familia continúa con su vida cotidiana, pero con una certeza que los acompaña todos los días: los recuerdos que construyeron juntos son mucho más fuertes que cualquier diagnóstico.

“Esperamos que recuerden la belleza del mundo, pero sobre todo cómo se sintieron, las emociones, las personas y los momentos compartidos. Esos recuerdos van mucho más allá de la visión”, concluyó Edith.

CON INFORMACIÓN DE CLARÍN

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