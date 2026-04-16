Impactante derrumbe en India: roca gigante cae y bloquea carretera (video)

Momentos de tensión se vivieron este lunes en una carretera de montaña del distrito de Chamba, en el estado indio de Himachal Pradesh, luego de que una gigantesca roca se desplomara frente a numerosas personas y dejara la vía completamente bloqueada.

El deslizamiento ocurrió en la subdivisión de Churah, una zona montañosa conocida por su alta vulnerabilidad a derrumbes y deslizamientos de tierra.

Testigos registraron en video el momento exacto en que grandes cantidades de rocas, tierra y escombros comenzaron a desprenderse desde la ladera, provocando una enorme nube de polvo y obligando a quienes se encontraban cerca a ponerse a resguardo.

Las imágenes muestran cómo la roca principal cae con fuerza sobre la carretera y deja la vía totalmente intransitable.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales, aunque la magnitud del derrumbe generó alarma entre conductores y residentes de la zona.

Tras el incidente, equipos de obras públicas llegaron al lugar para iniciar de inmediato las tareas de limpieza y retiro del material, con el objetivo de rehabilitar la circulación lo antes posible.

Las autoridades recordaron que este tipo de fenómenos son frecuentes en regiones montañosas como Himachal Pradesh, especialmente debido a la inestabilidad del terreno y los cambios climáticos.

Mira la programación en Red Uno Play