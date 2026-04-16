La Embajada de Corea y Unicef reunieron a fanáticos de BTS en una jornada llena de emoción

La pasión por BTS se convirtió en un espacio de encuentro, alegría y mensajes positivos para cientos de jóvenes paceños. La Embajada de la República de Corea en Bolivia, junto a UNICEF Bolivia, realizó una nueva edición de K-Initiative, un evento cultural que reunió a fanáticos de la reconocida banda surcoreana y fortaleció los lazos de cooperación entre ambos países.

La actividad se desarrolló el pasado sábado 11 de abril en el Cine Center de La Paz, donde se realizó la proyección especial de BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN GOYANG: LIVE CONCERT, en coordinación con clubes de fans de BTS, UNICEF, Cine Center y la Agencia de Cooperación Internacional KOICA.

El evento no solo tuvo como eje central la música, sino también los mensajes de autoestima, bienestar emocional y amor propio que BTS transmite a través de sus canciones.

UNICEF respaldó la iniciativa como parte de su trabajo por el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes.

“Qué mejor manera de festejar, de estar a su lado, sino con la música, la solidaridad, el mensaje de autoestima y de paz”, afirmó Katya Marino.

Por su parte, el embajador de Corea en Bolivia, Lee Jang, destacó el impacto cultural del grupo surcoreano.

“BTS es el epicentro y santuario de toda la música moderna de Corea que está influenciando a la generación joven”, señaló.

Además, remarcó que las letras de la agrupación ayudan a muchos jóvenes a encontrar motivación y fortaleza emocional.

“Estas letras están animando a estos jóvenes para que salgan de su agonía y para que salgan a disfrutar de la vida”, agregó.

El encuentro también permitió difundir distintos aspectos de la cultura coreana y compartir los avances de la cooperación para el desarrollo impulsada por Corea del Sur en Bolivia, con la participación de KOICA.

La jornada dejó en evidencia que BTS es mucho más que música para sus seguidores: representa un mensaje de esperanza, identidad y amor propio que conecta profundamente con las nuevas generaciones.

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