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A sus 80 años, Lula muestra su rutina de ejercicios y se vuelve viral

El video, compartido por su esposa, busca mostrar fortaleza y despejar rumores sobre su salud de cara a las elecciones de octubre.

Silvia Sanchez

16/04/2026 10:01

Lula sorprende al mundo: así entrena en el gimnasio a sus 80 años
Brasil

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sorprendió en redes sociales al aparecer entrenando en un gimnasio a sus 80 años, mostrando un estado físico que generó miles de reacciones y comentarios.

Las imágenes fueron compartidas por su esposa, Janja da Silva, y rápidamente se viralizaron por la energía y fortaleza que exhibe el mandatario brasileño, quien cumplirá 81 años en octubre.

En el video se observa a Lula vistiendo pantalón corto y camiseta sin mangas mientras realiza distintos ejercicios físicos y rutinas de fuerza.

“No podemos detener el paso del tiempo, pero sí cuidar nuestra salud”, expresó el presidente brasileño.

El mandatario también ironizó sobre su estado físico al asegurar: “Para vivir hasta los 120 años, hay que hacer lo que yo hago”.

La difusión del material forma parte de la estrategia digital de Lula de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre, en las que buscará la reelección.

El video también busca frenar rumores y versiones sobre un supuesto deterioro en su salud, mostrando a un líder activo, fuerte y con energía a pocos meses de un nuevo proceso electoral en Brasil.

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