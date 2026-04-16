Diputado Rojas advierte sobre "triquiñuelas" y no descarta órdenes de aprehensión contra exmagistrados

En una jornada marcada por la reactivación de los juicios de responsabilidades bajo la Ley 044, el diputado Manolo Rojas (PDC) informó en Que No Me Pierda sobre el estado de los procesos que enfrentan exautoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Según el legislador, la Comisión de Justicia no permitirá que se repitan las prácticas de opacidad de gestiones pasadas.

Tres casos clave en la mira

Rojas detalló que actualmente existen tres procesos activos que convergen en la investigación de presuntos delitos cometidos por las exautoridades judiciales:

Caso Extradición (Omar Bárbaro García): Denuncia contra nueve exmagistrados por viabilizar la extradición de un ciudadano cubano a un país donde rige la pena de muerte. "Nos enseña a los derechos humanos que no debería haberse aplicado la extradición porque está así regido internacionalmente", señaló Rojas. Caso AE Viviendas (Prevaricato): Referente a una licitación irregular donde se anularon obrados para favorecer a una empresa que no ejecutó obras. "Esto ha sido irregular y también se los ha procesado... por prevaricato". Caso COMTECO (Falta de transparencia): Denuncia por uso indebido de influencias y prevaricato en la deliberación de medidas cautelares sin la participación de todos los magistrados correspondientes.

Advertencia ante inasistencias

Tras la incomparecencia de algunos citados, el legislador fue enfático al señalar que existen mecanismos legales para obligar a los exmagistrados a declarar. Aplicando por analogía el Código de Procedimiento Penal, Rojas advirtió:

"No se ha visto, pero sí se puede emitir inclusive órdenes de aprehensión ante la inconcurrencia, conforme el 224 del Código Procesal Penal".

El diputado explicó que el Comité del Ministerio Público debe evaluar si las ausencias están justificadas; de lo contrario, se procederá conforme a derecho en un plazo no mayor a 72 horas.

Denuncia de "chicanerías"

Uno de los puntos más críticos de las declaraciones de Rojas fue la denuncia de una estrategia de impunidad diseñada por las exautoridades para blindarse contra juicios por la autoprórroga de su mandato.

"Quiero desenmascarar una cochinada... Estos exmagistrados con abogados juniors se autopresentan denuncias... se genera una resolución de rechazo vencido los plazos... han hecho una triquiñuela y una movida, una chicanería para salir con impunidad", sentenció el diputado.

Rojas explicó que al existir ya resoluciones de rechazo sobre ciertos temas, estas adquieren calidad de "cosa juzgada", impidiendo un nuevo proceso por el mismo hecho (non bis in idem). Sin embargo, aseguró que la Comisión de Justicia ha identificado hechos específicos distintos que no fueron procesados para avanzar en la búsqueda de justicia.

Un cambio de paradigma en el Congreso

Para finalizar, el legislador envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que la actual composición legislativa no encubrirá a exautoridades.

"Algo que quiero que quede claro a la población boliviana es que antes estos juicios de responsabilidad se llevaban entre cuatro paredes y entre amigos... pero hoy tenemos un congreso totalmente distinto que no va a generar ningún régimen de impunidad".

La Comisión de Justicia se encuentra actualmente debatiendo la modificación de la Ley 044 para "endurecer" los mecanismos y garantizar la doble instancia, buscando resarcir el "daño a la institucionalidad" que, según Rojas, ha generado un vacío jurídico en el país.

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