Momentos de tensión se vivieron en el sur de Nuevo León, México, luego de que un camión que transportaba miles de abejas se volcara sobre la carretera Dr. Arroyo–Linares, provocando que numerosos enjambres quedaran libres en la zona.

El accidente generó preocupación inmediata entre automovilistas y habitantes cercanos, ya que las abejas comenzaron a dispersarse alrededor del área del percance, representando un riesgo para quienes transitaban por el sector.

Tras el incidente, autoridades y cuerpos de emergencia acordonaron la zona y activaron protocolos de seguridad para evitar posibles ataques y permitir el trabajo de especialistas.

Equipos de Protección Civil y apicultores acudieron al lugar para controlar la situación y reubicar a las abejas de forma segura, mientras se restringía el paso vehicular.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque las autoridades recomendaron evitar circular por el área y seguir las indicaciones oficiales mientras continúan las labores de control del enjambre.

El hecho llamó la atención en redes sociales debido a las imágenes de miles de abejas volando sobre la carretera, en un escenario poco habitual que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

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