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Internacional

Camión provoca caída de tendido eléctrico y arrastra a motociclistas | VIDEO

La caída de postes y cables sobre la vía sorprendió a dos motociclistas que fueron derribados y arrastrados por el pavimento. El hecho ocurrió en Argentina. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/04/2026 14:38

Iban en moto y terminaron arrastrados tras caída de postes provocada por un camión
Argentina

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Momentos de tensión se vivieron en la localidad de Corzuela, Argentina, luego de que un camión enganchara el tendido eléctrico en una intersección y provocara la caída de postes y cables sobre la vía pública.

Cámaras de seguridad captaron el instante exacto del accidente, cuando la estructura cedió y cayó sobre la calle justo mientras dos motocicletas circulaban por el lugar. Los conductores perdieron el control de sus vehículos y fueron arrastrados varios metros sobre el pavimento.

Iban en moto y terminaron arrastrados tras caída de postes provocada por un camión

A pesar de la gravedad del hecho y de las impactantes imágenes registradas, las personas involucradas sufrieron únicamente lesiones leves, según reportaron medios locales.

El incidente generó alarma entre vecinos y transeúntes, además de afectar temporalmente el tránsito y el suministro eléctrico en la zona mientras equipos de emergencia trabajaban para retirar los cables y postes caídos.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y si el vehículo excedía la altura permitida para transitar por ese sector.

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