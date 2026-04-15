Natalia Alcázar abrió la semana de competencia con una versión de “Flores amarillas”

La semana de competencia arrancó en La Gran Batalla – Duelo de Voces y la encargada de inaugurar el escenario fue Natalia Alcázar.

La participante, integrante del equipo de Misa Roca y Franklin Trigo, interpretó el tema Flores amarillas, popularizado por Flor Bertotti, en una versión con ritmo funky pop.

Una presentación llena de energía

Durante la ronda de devoluciones, los jueces coincidieron en destacar la actitud y la seguridad que mostró sobre el escenario.

Alenir Echeverría valoró que Natalia disfrutara de la interpretación.

“Sentí que disfrutaste la canción, me gustó mucho”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti consideró que la presentación fue positiva, aunque señaló algunos detalles en la respiración.

“Creo que estás encontrando tu comodidad dentro del show. Hubo algunos problemas de respiración, pero también hiciste arreglos musicales que salieron muy bien”, afirmó.

Más segura sobre el escenario

El juez Marco Veizaga destacó la evolución de la participante y aseguró que se mostró más firme y confiada.

“Me ha encantado esa seguridad que mostraste esta noche”, sostuvo.

Mientras que Diego Ríos aseguró que la canción le favorece, aunque remarcó que debe seguir trabajando en el control de la respiración.

El puntaje

Natalia consiguió un promedio de 6.0 con las calificaciones del jurado, aunque todavía queda pendiente el voto secreto de Marco Veizaga, que recién será revelado el viernes y podría cambiar el panorama.

Por ahora, la participante dejó una buena impresión y abrió la semana con una presentación que combinó dulzura, energía y personalidad.

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