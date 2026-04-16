¡Yo no fui! Mecánico crea una reacción en cadena al estilo ‘Destino final’

Lo que parecía una jornada tranquila de limpieza en un taller mecánico en China se transformó en un auténtico desastre en cuestión de segundos. Un video de seguridad, que se ha vuelto viral en las últimas horas, captó el momento exacto en que una serie de infortunios, desencadenados por un uso imprudente de herramientas, provocó daños materiales y un gran susto para los trabajadores.

En las imágenes se observa a un joven mecánico que mueve una manguera de aire comprimido. El empujón desestabilizó por completo el mueble, provocando que una serie de botellas y envases grandes se desplomaran desde la parte superior directamente sobre el vehículo de lujo.

Al finalizar el clip, se aprecia la consternación de ambos trabajadores ante la magnitud del desastre, mientras el mecánico aún se lleva las manos a la cabeza, sin poder dar crédito a la increíble cadena de sucesos que acababa de protagonizar.

Vea el video:

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