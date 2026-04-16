Silencio electoral y Auto de Buen Gobierno ¿Qué no se puede hacer hasta el domingo?

Desde las 00:00 de este jueves 16 de abril entraron en vigencia el silencio electoral y el Auto de Buen Gobierno en cinco departamentos del país, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales 2026.

Las restricciones estarán vigentes hasta el domingo 19 de abril y buscan garantizar una jornada electoral ordenada, segura y libre de influencias externas.

¿Qué implica el silencio electoral?

El silencio electoral comenzó a la medianoche de este jueves y se extenderá hasta las 18:00 del domingo, una vez concluida la votación.

Durante este periodo queda suspendida toda forma de propaganda electoral, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, espacios públicos y cualquier otra plataforma.

Esto significa que no se puede hacer campaña, pedir el voto, difundir mensajes de apoyo o rechazo a candidatos, ni realizar actividades proselitistas.

Restricción al consumo de alcohol

Otra de las medidas vigentes es la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

La restricción comenzará a las 00:00 del viernes 17 de abril y se extenderá hasta el mediodía del día posterior a la elección.

La medida alcanza a domicilios particulares, tiendas, bares, restaurantes, hoteles y cualquier otro establecimiento.

Transporte y circulación

Durante la jornada electoral del domingo quedarán suspendidos los servicios de transporte terrestre, aéreo, ferroviario y lacustre en los departamentos donde se realizará la segunda vuelta.

Tampoco estará permitida la circulación de vehículos particulares, salvo aquellos que cuenten con autorización expresa del Órgano Electoral.

Solo podrán movilizarse normalmente vehículos de la Policía Boliviana, ambulancias, bomberos, Fuerzas Armadas y aquellos con permisos especiales.

Reuniones y traslado de votantes

Durante el domingo también estarán prohibidos los actos públicos, fiestas, reuniones sociales y espectáculos.

Asimismo, no se permitirá el traslado de electores entre recintos de votación por ningún medio de transporte.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones, retención de vehículos e incluso arrestos por parte de la Policía.

El objetivo de todas estas medidas es garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, seguridad y respeto a la normativa electoral.

Mira la programación en Red Uno Play