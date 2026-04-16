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Recta final: 350 trabajadores intensifican obras para una nueva versión de la Fexco en Cochabamba

La Fexco 2026 se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo y ya genera alta expectativa entre organizadores y participantes.

Cristina Cotari

16/04/2026 11:28

A días de la inauguración, aceleran trabajos en la Fexco 2026. Foto: Fernando Aguilar/Periodista/Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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A pocos días del inicio de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026, la Alcaldía avanza en los trabajos de acondicionamiento del recinto ferial de Alalay, con el objetivo de garantizar su inauguración en óptimas condiciones.

El secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, informó que se desplegó personal y maquinaria para ejecutar mejoras en distintos puntos del predio.

“Estamos trabajando en nuestro stand, en las calles interiores, el alumbrado público, la señalización y otros aspectos requeridos tanto por la Fexco como por la Alcaldía”, explicó.

Precisó que  alrededor de 350 personas fueron asignadas en distintos turnos para atender las tareas necesarias y cumplir con los plazos establecidos.

“Estamos listos para la inauguración. Prevemos concluir todos los trabajos hasta el 22 de abril”, añadió.

Inauguración

La Fexco 2026 se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo y ya genera alta expectativa entre organizadores y participantes, con la proyección de consolidarse como uno de los eventos más importantes del país y la región.

Desde la Alcaldía invitaron a la población a asistir y disfrutar de la feria, que reunirá a sectores productivos, comerciales y culturales en el principal recinto ferial de Cochabamba.

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