Santa Cruz se moviliza para cumplir el sueño de Solange

La esperanza de Solange Arteaga Mamani, una pequeña de 11 años que lucha contra un tumor facial, ha encontrado un eco profundo en la solidaridad de Santa Cruz. Gracias a las campañas iniciadas en Cotoca y el apoyo de ‘Que no me pierda’ de Red Uno, la familia ha logrado recaudar casi el 50% del presupuesto total requerido para su intervención.

"Estoy un poco más tranquila, gracias a la colaboración de Santa Cruz hemos conseguido casi el 50% de lo que estamos necesitando", relató la madre de la menor tras meses de angustia. Estos recursos ya han permitido cancelar los Bs 27.000 de la planificación quirúrgica y asegurar la prótesis provisional que llegará al país el próximo 27 de abril.

Los desafíos económicos de una cirugía compleja

A pesar del avance, la familia aún debe cubrir montos significativos que incluyen Bs 40.000 en honorarios médicos y Bs 31.000 por los gastos de la clínica privada. También es necesario adquirir tornillos, mallas y medicamentos postoperatorios, sumando una cifra que la madre continúa buscando mediante el apoyo de la ciudadanía y gestiones estatales.

La progenitora destacó que ha recibido llamadas del Viceministerio de Salud para coordinar la asistencia, aunque el riesgo de la operación sigue siendo una preocupación latente.

"Mi sueño como madre es ver sana a mi hija, que tenga un futuro, que pueda estudiar y que tenga una profesión", expresó conmovida.

Una historia de fe frente a la adversidad médica

Esta será la tercera intervención de Solange, quien desde los seis años ha enfrentado el crecimiento de este tumor que hoy le genera severas dificultades para dormir y respirar. "Me siento feliz porque ya estamos cerca de conseguir el dinero para mi cirugía, tengo mucha fe, quisiera ser veterinaria", manifestó la pequeña con valentía.

La cirugía está prevista para los primeros días de mayo y se espera que el proceso de recuperación en terapia intensiva sea breve y exitoso. La familia cierra este ciclo de recaudación pidiendo oraciones a la población boliviana, convencidos de que, con un último esfuerzo colectivo, Solange podrá alcanzar su tan anhelada salud.

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