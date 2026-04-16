Óscar Chambi propone atraer inversiones y declarar a Oruro zona económica especial

A pocas horas del inicio del silencio electoral, el candidato a la Gobernación de Oruro por Alianza Patria Oruro, Óscar Chambi, aseguró que su campaña estuvo enfocada en el contacto directo con la población, marcando distancia de las prácticas políticas tradicionales.

“Hemos hecho una campaña con la gente… una alianza con el pueblo y con los verdaderos actores políticos”, afirmó, destacando que su propuesta busca fortalecer la relación entre autoridades y ciudadanía.

Reactivación económica

Chambi sostuvo que uno de los principales desafíos del departamento es la falta de oportunidades, lo que ha generado migración y estancamiento económico en la región.

“Oruro ha estado postergado por la falta de inversiones… necesitamos generar empleo para que nuestros jóvenes no se vayan del departamento”, señaló.

Atraer inversiones

El candidato planteó como eje central de su gestión la recuperación de la confianza de empresarios e inversionistas, a través de garantías que permitan dinamizar la economía regional.

Asimismo, explicó que su propuesta incluye potenciar tanto el sector minero como el comercio, pilares históricos del desarrollo del departamento.

“Tenemos que darles seguridad a los inversionistas para que vuelvan a invertir en Oruro”, indicó.

Zona económica especial

Entre sus principales propuestas, Chambi destacó la intención de declarar a Oruro como una zona económica especial, con el objetivo de incentivar la llegada de capitales y fortalecer la actividad productiva.

“Es un proyecto ambicioso… queremos garantizar inversiones en el departamento”, manifestó.

Redistribución de recursos

En cuanto al financiamiento, el candidato cuestionó el actual modelo de distribución de recursos y planteó la necesidad de renegociar el pacto fiscal con el Gobierno central.

Además, propuso incorporar nuevos criterios como pobreza, mortalidad infantil y una compensación histórica para mejorar la asignación presupuestaria.

“Oruro solo concentra el 4% de la población y eso afecta la asignación de recursos”, explicó.

Propuesta del 50/50

Sobre la propuesta del 50/50, Chambi señaló que es necesario analizarla y adecuarla a la realidad del departamento, priorizando una distribución más equitativa.

“Primero debemos renegociar el pacto fiscal… no solo basarnos en la población”, sostuvo.

Camino a la segunda vuelta

El candidato participará en la segunda vuelta electoral en Oruro, en un contexto marcado por el cierre de campañas y la expectativa ciudadana sobre las propuestas para el desarrollo regional.

Mira la programación en Red Uno Play