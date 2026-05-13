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TSE anuncia actualización del padrón y reformar la normativa electoral

Tras las elecciones subnacionales, desde el TSE han reconocido una deuda pendiente con Bolivia que será saldada con la actualización del padrón electoral y la modificación a la ley electoral. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/05/2026 10:03

El presidente del TSE anunció los desafíos del Órgano Electoral. Foto TSE

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El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, afirmó que, tras la conclusión del proceso electoral subnacional 2026, el Órgano Electoral enfrenta nuevos desafíos enfocados en la modernización y fortalecimiento del sistema electoral boliviano.

“El primer desafío es la actualización del padrón electoral. Tenemos una deuda pendiente con Bolivia y vamos a saldarla entregándole un padrón con altos estándares de calidad, confiabilidad y transparencia”, señaló Ávila.

La autoridad electoral explicó que el segundo reto será impulsar una modificación de la normativa electoral mediante un proceso participativo y consensuado.

“Vamos a socializar las propuestas desde abajo hacia arriba. Escucharemos a todos los actores que participan en el proceso electoral, recorreremos los nueve departamentos para escuchar propuestas, recoger experiencias y construir consensos”, manifestó.

Ávila remarcó que la reforma electoral será trabajada de manera “seria, responsable y democrática”, descartando que se trate de una norma impuesta por el ente electoral.

Proceso más complejo

Por otra parte, la autoridad realizó una evaluación del trabajo desarrollado por los tribunales electorales, destacando que concluye un ciclo marcado por cinco procesos electorales realizados en menos de dos años.

“Los tribunales electorales cumplieron su tarea. Las elecciones subnacionales fueron el proceso electoral más complejo, no solo por la cantidad de autoridades elegidas, sino por el enorme desafío de representar a más de 20.000 candidatos en todo el país; aun así cumplimos el reto”, sostuvo.

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