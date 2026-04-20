Bono PEPE: Desde este lunes, cinco departamentos deberán presentar este nuevo documento

Desde este lunes 20 de abril, las entidades financieras autorizadas exigirán la presentación del carnet de sufragio como requisito para el cobro del Bono PEPE en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro.

Medida tras elecciones

La disposición fue anunciada por el Ministerio de Economía tras la conclusión de la segunda vuelta electoral, en cumplimiento de la normativa que establece la obligatoriedad de acreditar el voto.

Plazo de vigencia

El requisito del carnet de sufragio se aplicará durante un lapso de tres meses, periodo en el cual los beneficiarios deberán presentar este documento para acceder al pago.

Monto y pago

El bono consiste en un pago único de 450 bolivianos, destinado a los beneficiarios registrados.

El plazo para el cobro fue ampliado hasta el 19 de junio, con el objetivo de facilitar el acceso al beneficio.

Avance del programa

Según datos oficiales, el pago del Bono PEPE registra un 85% de avance a nivel nacional.

Las autoridades recomendaron a la población acudir a las entidades financieras con el certificado de sufragio para evitar inconvenientes en el cobro del beneficio.

Nuevos Beneficiarios

La ampliación de su cobertura, ya que ahora también podrán acceder al beneficio estudiantes de educación fiscal y de convenio de centros de acogida, lo que permitirá llegar a más familias que antes no estaban incluidas. Las autoridades han pedido a la población verificar si se encuentran inscritos para recibir este beneficio.

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