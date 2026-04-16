La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) consolidó su reporte de transitabilidad al 16 de abril de 2026, confirmando que varios tramos de la Red Vial Fundamental (RVF) continúan con restricciones, desvíos e incluso cierres totales debido a factores climáticos, trabajos de construcción y conflictos sociales.

La Paz

En La Paz, se mantiene la restricción vehicular en el tramo Puente Chaco – Puente Villa (Santa Rosa – Puente Villa), con cierres programados de lunes a sábado de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, mientras que los domingos rige de 08:00 a 12:00, debido a trabajos en la vía.

Pando

En el departamento de Pando, los tramos Montealegre – San Miguel y Conquista – El Sena permanecen transitables con desvíos. En el primer caso, se trata de una vía en construcción desde Monte Alegre hasta San Miguel. En el segundo, se recomienda circular con extrema precaución por constantes lluvias, con desvíos habilitados en el sector conocido como Bajo el puente Madre de Dios.

Santa Cruz

La situación es más crítica en Santa Cruz, donde el tramo San Lorenzo – Salinas continúa no transitable debido a inundaciones, con el puente San Miguelito en riesgo mientras se espera el descenso del nivel del agua. Asimismo, la ruta San Francisco – San Ignacio de Velasco se encuentra bloqueada por conflictos sociales.

En contraste, el tramo La Angostura – Samaipata está habilitado, pero con precaución, debido a constantes deslizamientos provocados por las características geológicas del sector.

Tarija

En Tarija, el tramo Entre Ríos – Tacuarandí se mantiene transitable con desvíos habilitados, recomendándose a los conductores circular con precaución.

“La ABC pide a la población respetar las disposiciones, tomar previsiones y mantenerse informada para evitar riesgos en carretera”, señala el reporte.

La institución, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, recordó que la ciudadanía puede consultar el estado actualizado de las vías a través de su página web oficial y mediante la línea de WhatsApp 71219232 para emergencias y consultas.

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