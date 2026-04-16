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¿Te imaginas abrir tu garaje y encontrar esto? Un caimán invade una vivienda y causa pánico (video)

El hecho fue descubierto cuando los dueños revisaron las cámaras de seguridad de su domicilio y observaron al reptil desplazándose dentro del garaje, una escena que calificaron como sorprendente e inquietante.

Cristina Cotari

16/04/2026 10:45

Estados Unidos

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Un inusual y alarmante incidente se registró en Sun City Center, en el estado de Florida, donde un enorme caimán ingresó al garaje de una vivienda, generando un gran susto entre los propietarios.

El hecho fue descubierto cuando los dueños revisaron las cámaras de seguridad de su domicilio y observaron al reptil desplazándose dentro del garaje, una escena que calificaron como sorprendente e inquietante.

En las imágenes se aprecia al animal avanzando por el piso del garaje, justo frente a una camioneta estacionada, con el cuerpo extendido y la boca ligeramente abierta. El espacio también contiene objetos domésticos como una silla, baldes, una manguera enrollada y contenedores plásticos.

El piso mojado sugiere que el caimán habría ingresado recientemente desde el exterior. La presencia del animal dentro de un entorno residencial encendió las alertas por el riesgo que representa.

Este tipo de situaciones no es inusual en algunas zonas de Florida, donde la fauna silvestre, especialmente caimanes, suele aparecer en áreas urbanas cercanas a cuerpos de agua. Se recomienda a la población mantener la distancia y reportar estos casos a las autoridades correspondientes.

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