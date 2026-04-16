Indignación en redes: mujer se lleva un nintendo olvidado por un menor en México

Un video difundido en redes sociales ha generado polémica en Querétaro, México, luego de que se observara a una mujer recoger una Nintendo Switch que un menor de edad había olvidado en las escaleras de una calle.

Las imágenes muestran cómo el niño se retira del lugar sin percatarse de que dejó su consola, mientras segundos después la mujer pasa, observa el dispositivo y decide llevárselo, sin intentar alertar al menor ni a otras personas cercanas.

El caso provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la actitud de la mujer y señalaron que pudo haber actuado de manera diferente. “Pudo haber llamado al niño antes de que se fuera”, comentaron varios internautas, evidenciando la indignación colectiva.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el objeto fue devuelto o si las autoridades tomaron conocimiento del hecho. Sin embargo, el video reabre el debate sobre valores como la honestidad y la responsabilidad social, especialmente cuando se trata de situaciones que involucran a menores de edad.

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