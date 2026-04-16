Defensa de Crapuzzi asegura que existe minuta y respalda propiedad del Mutualista

El abogado de la familia Crapuzzi, Waminka Serrano, cuestionó el informe presentado por la comisión especial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el caso Mutualista y defendió la legalidad de los documentos observados.

El jurista inició su argumentación señalando que su defendido “es una persona pudiente” y que su padre contaba con recursos económicos y bienes en el exterior, específicamente en Nueva York, Miami, Argentina y Brasil, además de propiedades en la ciudad de Santa Cruz.

Serrano sostuvo que el 24 de abril de 1989 su cliente fue declarado heredero universal de los bienes tanto en Bolivia como en Italia, lo que, según su versión, respalda su derecho sobre los predios en disputa.

En relación a la observación del TSJ sobre la inexistencia de la minuta de transferencia, el abogado presentó una minuta legalizada y afirmó que la notaría consultada confirmó su existencia.

“En la notaría nos dicen que sí existe la minuta, más no el carné. Esos son temas administrativos. La verdad material es que este título acredita que el señor Crapuzzi es propietario de un bien que coincide en todas sus medidas con el lugar”, explicó.

De esta manera, la defensa de la familia Crapuzzi rechaza las conclusiones del informe técnico del TSJ y sostiene que existen documentos que respaldan la titularidad del predio del mercado Mutualista.

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