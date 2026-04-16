Estas son las irregularidades detectadas por el TSJ en el caso Mutualista

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, presentó un informe técnico sobre el caso Mutualista en el que se identifican irregularidades, posibles delitos penales y fallas en procesos judiciales y administrativos, a partir de una investigación realizada por la unidad de transparencia.

El documento detalla observaciones en distintas etapas del proceso, desde la declaratoria de herederos hasta actuaciones judiciales y administrativas más recientes.

Declaratoria de herederos sin mención al Mutualista

Según explicó Saucedo, en la declaratoria de herederos de 1989 no se hace referencia a los predios del mercado Mutualista ni a ningún otro bien inmueble.

“Esa declaratoria de 1989 no reclamó nunca predios del mercado Mutualista. Son documentos originales de esa época y, por su importancia, quedarán copias legalizadas en Santa Cruz y pasarán al archivo nacional en Sucre”, indicó.

Falta de respaldo en transferencia de predios

Otra observación surge en torno a una supuesta transferencia de terrenos fechada el 13 de marzo de 1969, mediante la cual Rogelio C. habría transferido los predios a Miguel Crapuzzi.

Sin embargo, la Notaría de Fe Pública N°1 de Santa Cruz respondió que no existe la minuta de transferencia ni copias de cédulas de identidad vinculadas a ese trámite.

Ante ello, Saucedo anunció la apertura de una nueva línea de investigación para esclarecer cómo Derechos Reales registró una matrícula sin respaldo documental.

“El Consejo de la Magistratura deberá iniciar una investigación profunda en Derechos Reales para dar respuesta a este hecho”, afirmó.

Observaciones en el apellido de Crapuzzi

El informe también detecta irregularidades en torno a la identidad de Miguel Crapuzzi. De acuerdo con certificaciones del Segip, la persona figura con otro apellido: Miguel Crafuzzi.

Saucedo cuestionó que no se haya realizado la corrección administrativa correspondiente, pese a tratarse de un requisito fundamental en procesos hereditarios.

“¿Cómo se saltaron estos pasos, cuando cualquier ciudadano debe corregir estos datos, más aún si se trata de una declaratoria de herederos?”, cuestionó.

Actuación judicial fuera de jurisdicción

En relación al amparo constitucional que dejó sin efecto la Ley Municipal 417 de 2016, que declaraba al mercado Mutualista como bien de dominio público, el presidente del TSJ identificó presunta responsabilidad penal en una juez de Pailón.

Según el informe, la autoridad judicial habría admitido la acción y otorgado medidas cautelares sin tener jurisdicción, para luego declinar competencia a Santa Cruz.

“Esto tiene responsabilidad penal”, advirtió Saucedo.

Entrega de planos bajo cuestionamiento

Finalmente, el titular del TSJ señaló al concejal José Quiroz como la persona que habría entregado los planos del mercado Mutualista a la familia involucrada en el proceso.

De acuerdo con una declaración de uno de los abogados de la familia Crapuzzi, Quiroz habría facilitado el acceso a estos documentos, siendo, según esa versión, el único con acceso al Sempla (Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo y Medio Ambiente).

Saucedo agregó que existe una denuncia por falsedad presentada por el Gobierno Municipal de Santa Cruz, la cual fue rechazada por el Ministerio Público. No obstante, indicó que aún existen plazos para interponer recursos que permitan reabrir el caso y continuar con las investigaciones.

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