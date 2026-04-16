Despachan maletas electorales a provincias para elecciones del domingo

En el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales programada para este domingo 19 de abril, el Centro Departamental de Logística inició la distribución del material electoral hacia las provincias del departamento.

Desde la noche del miércoles comenzaron los envíos de las maletas electorales y el operativo continuará hasta el sábado, incluyendo la distribución en Ciudad Capital.

En el interior del centro logístico se observa un intenso movimiento de personal encargado del alistamiento y despacho del material hacia los distintos recintos habilitados.

De acuerdo con datos oficiales, para esta jornada electoral se habilitarán 8.692 mesas de sufragio en todo el departamento, con la participación de más de 53.000 jurados electorales convocados.

Asimismo, se informó que estarán habilitados 1.139 recintos electorales, tomando como referencia la logística aplicada en la primera vuelta.

El traslado se realiza mediante varios camiones que partirán de forma escalonada hacia las diferentes provincias, con el objetivo de garantizar que todo el material llegue oportunamente antes de la jornada electoral.

Las autoridades electorales prevén brindar un informe oficial en las próximas horas sobre el avance del operativo logístico.

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