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¡Atención! Cambios en el Ministerio de Trabajo: así se redistribuyen los trámites

La medida responde a la modificación de la estructura organizacional establecida en el Decreto Supremo 5604. La redistribución será temporal y busca garantizar la continuidad de la atención.

Red Uno de Bolivia

16/04/2026 12:27

Ministerio de Trabajo reordena temporalmente sus trámites tras cambios en su estructura. Foto referencial.
Bolivia

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social anunció una redistribución temporal de trámites y documentación interna, tras los cambios en su estructura organizacional establecidos en el Decreto Supremo 5604.

La entidad informó que, a partir de la fecha, los trámites serán derivados provisionalmente a distintas direcciones generales con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios y evitar afectaciones a los usuarios.

La medida se aplica en virtud del artículo 2 del Decreto Supremo 5604, mediante el cual se modificó la estructura organizativa del ministerio.

Entre las instancias que asumirán la recepción y derivación de documentación se encuentran la Dirección General de Asuntos Sindicales, la Dirección General de Políticas de Previsión Social y la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional.

También participarán la Dirección General de Políticas Públicas, Fomento, Protección y Promoción Cooperativa, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Empleo y la Dirección General de Servicio Civil.

Desde el ministerio aclararon que esta redistribución documental será provisional y tiene como finalidad garantizar que los trámites continúen desarrollándose de manera normal, sin perjudicar a las personas que realizan gestiones ante la institución.

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