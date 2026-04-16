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Deportes

Bolivia busca su cuarta clasificación al Mundial Sub-17

La Verde juvenil enfrenta esta noche a Chile por un boleto a la cita mundialista. 

Martin Suarez Vargas

16/04/2026 13:03

Jugadores de la selección boliviana Sub-17. Foto: cuenta oficial de redes sociales (Facebook).
Paraguay.

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La selección boliviana de fútbol buscará hoy su cuarta clasificación a un Mundial Sub-17 cuando enfrente a Chile en el estadio Ameliano de Asunción. El partido se disputará desde las 19:00, luego de haber sido postergado anteriormente por condiciones climatológicas.

Bolivia tuvo su primera participación en este tipo de torneos en 1985 y volvió a competir en 1987, cuando la categoría aún era Sub-16. Más recientemente, en 2025, la Verde logró su clasificación tras vencer 1-0 a Ecuador y quedarse con el séptimo cupo, gracias al gol de Santos García.

De esta manera, los dirigidos por Bernardo Aguirre buscarán esta noche asegurar una nueva clasificación mundialista cuando enfrenten al combinado chileno en un duelo decisivo.

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