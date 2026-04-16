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Quiso besar una 'estatua' de Messi y se llevó el susto de su vida | VIDEO

Una joven protagonizó un incómodo y gracioso momento al intentar besar lo que creyó era una estatua de Messi.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/04/2026 14:41

Hombre disfrazado de Messi asusta a joven que creyó que era una estatua y el video se vuelve viral
Argentina

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Un curioso y divertido momento se volvió viral en redes sociales luego de que un hombre disfrazado de Lionel Messi protagonizara una broma urbana que terminó sorprendiendo a una joven que lo confundió con una estatua.

En el video, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, se observa a la chica acercarse con confianza al supuesto monumento del futbolista argentino. Incluso, decide grabarse de cerca y, en tono relajado, lo saluda diciendo: “¿Qué onda crack, todo bien?”.

Lo que parecía una típica escena de turismo o contenido para redes dio un giro inesperado cuando el hombre, que permanecía completamente inmóvil, respondió de inmediato: “Todo bien”.

La reacción tomó por sorpresa a la joven, quien se alejó asustada del lugar entre risas nerviosas, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. El momento fue tan inesperado que ella misma compartió el clip con la frase: “No sé si reírme o ir a terapia”.

El video generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde usuarios reaccionaron entre risas, sorpresa y empatía por el susto de la protagonista. Mientras algunos celebraron la creatividad de la broma, otros señalaron el clásico “error” de confiar demasiado en las estatuas vivientes en espacios públicos.

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